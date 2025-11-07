Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Mann in ICE fest

Augsburg (ots)

Augsburg - Am heutigen Freitag (07.11.2025) löste ein 40-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz im ICE nach München aus. Gegen 13.15 Uhr teilte ein Fahrgast einen verdächtigen Mann mit, der sich im ICE zwischen Donauwörth und München befinden solle. Der besagte Mann soll dabei eine Sturmhaube getragen haben, was zu Verunsicherung der anderen Fahrgäste führte. Einsatzkräfte der Polizei betraten den ICE beim nächsten planmäßigen Halt am Augsburger Hauptbahnhof und nahmen den Mann widerstandslos fest. Dabei handelt es sich um einen 40-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Bei ihm wurde eine Sturmhaube aufgefunden. Weitere gefährliche Gegenstände oder gar Waffen wurden weder bei dem Mann, noch im betreffenden Zugabteil aufgefunden. Die Zeugen werden derzeit noch vor Ort zu den genauen Umständen des Vorfalls befragt. Die weiteren Fahrgäste konnten den Zug bereits verlassen und ihre Reise fortsetzen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der 40-Jährige befindet sich derzeit noch in Gewahrsam der Polizei. Diese ermittelt zu genauen Hintergründen und Umständen des Vorfalls.

