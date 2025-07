POL-PPTR: Übungstag der Polizei: Es ist mit Hubschrauberüberflügen über dem Stadtgebiet Bitburg zu rechnen

Trier (ots) - In der Nacht von Samstag, 12. Juli, auf Sonntag, 13. Juli, zwischen 18 Uhr und 6:50 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Seat Leon in der Straße Am Stadion ein und entwendeten daraus ein paar Kopfhörer. In einem ähnlichen Zeitraum, zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag 10 Uhr, wurde auch die Seitenscheibe eines BMW X3 in der Zurmaiener Straße eingeschlagen. Der oder die Täter ...

