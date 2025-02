Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Alkoholisiert Unfallflucht begangen (28.02.2025)

VS-Villingen (ots)

Die Gerwigstraße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ort einer Unfallflucht durch eine alkoholisierte Autofahrerin geworden. Gegen Mitternacht kam die 21-jährige in ihrem Renault nach links von der Straße ab, stieß gegen eine Mülltonne und anschließend gegen einen parkenden Mitsubishi. Sie besah sich den Schaden. Auch Passanten sprachen sie auf das Geschehnis an. Doch die junge Frau stiegt wieder ins Auto und fuhr davon. An ihrer Wohnanschrift stellte die Polizei sie zur Rede. Zwei Promille bedeuteten eine Blutentnahme und die Führerscheinabgabe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell