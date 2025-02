Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Polizei sucht einen Zeugen zu einer Unfallflucht auf dem Marktplatz (23.02.2025)

Sulz a.N. (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 8.45 Uhr, soll es auf dem Marktplatz vor einer Bäckerei Mayer zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein, zu der die Polizei einen Zeugen sucht. Ein 25-Jähriger parkte einen Skoda auf den Parkflächen am rechten Straßenrand. Während seiner Abwesenheit soll nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ein 43 Jahre alter Fahrer eines Seat beim Ausparken gegen die vordere Stoßstange des Skoda gefahren und anschließend weggefahren sein. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ein unbekannter Zeuge habe den Unfallhergang beobachtet und auch Fotos vom wegfahrenden Auto gemacht. Bei diesen handelt es sich um einen älteren Mann, der mit einem weißen BMW X1 oder X3 unterwegs war. Anschließend hat dieser seine Beobachtungen dem Skoda-Fahrer auch mitgeteilt, der daraufhin die Polizei verständigte. Die Polizei in Oberndorf bittet nun den bislang unbekannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

