Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Sonntag (09.11.2025) verursachte ein 65-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Meraner Straße einen Verkehrsunfall.
Gegen 02.00 Uhr touchierte der 65-Jährige Autofahrer beim Ausparken mit seinem Mercedes den Mercedes einer 47-Jährigen. Der 65-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Mercedes der 47-Jährigen wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der 65-Jährige konnte schließlich von einer Streife im Nahbereich angehalten und kontrolliert werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 65-Jährigen. Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
