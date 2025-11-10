PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (09.11.2025) verursachte ein 65-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Meraner Straße einen Verkehrsunfall.

Gegen 02.00 Uhr touchierte der 65-Jährige Autofahrer beim Ausparken mit seinem Mercedes den Mercedes einer 47-Jährigen. Der 65-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Mercedes der 47-Jährigen wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der 65-Jährige konnte schließlich von einer Streife im Nahbereich angehalten und kontrolliert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 65-Jährigen. Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

