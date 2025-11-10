Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Samstag (08.11.2025), 23.00 Uhr, bis Sonntag (09.11.2025), 08.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller in der Berliner Allee.

Der Roller konnte wenig später im Lech aufgefunden werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Göggingen - In der Zeit von Samstag (08.11.2025), 20.00 Uhr, bis Sonntag (09.11.2025), 08.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller und ließen diesen in einem Park in der Gögginger Straße zurück.

Ein Passant fand den Roller der Marke Piaggio in einem Gebüsch. Am Roller wurde die Frontverkleidung beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise, insbesondere zum Eigentümer, nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

