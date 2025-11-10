Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (10.11.2025) beschädigte ein 33-Jähriger eine Schranke an einem Taxistand am Willy-Brandt-Platz sowie sechs Fahrzeuge Am Schwall.

Gegen 05.00 Uhr beobachteten Passanten den 33-Jährigen und verständigten die Polizei. Die Schranke riss der 33-Jährige aus der Verankerung. An den Autos trat er die Spiegel ab. Eine Streife konnte den Mann in der Bäckergasse festnehmen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 33-Jährigen. Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

