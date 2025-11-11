Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (09.11.2025), 22.00 Uhr bis Montag (10.11.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen Nissan X-Trail, der dort geparkt war. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell