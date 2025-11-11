Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (09.11.2025), 22.00 Uhr bis Montag (10.11.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen Nissan X-Trail, der dort geparkt war. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

