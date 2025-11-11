Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeistreife verhindert E-Scooter-Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (10.11.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 18-Jährige und dessen zwei Begleiter unter Drogeneinfluss in der Dieselstraße fuhren.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Personen, als sie gerade dabei waren auf E-Scooter zu steigen. Alle drei Personen zeigten bei der Kontrolle drogentypischen Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und die drei Männer setzen ihren Weg zu Fuß fort.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Kein Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr! Nicht nur die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeuges, sondern insbesondere auch die des Fahrers hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Wer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich sondern auch andere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell