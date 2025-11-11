Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (10.11.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hennchstraße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen weißen BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell