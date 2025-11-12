Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Autofahrer flüchtet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße.

Gegen 14.45 Uhr touchierte ein zunächst unbekannter Autofahrer einen Opel Zafira. Der Unbekannte stieg aus und bot dem 61-jährigen Fahrer des Opel einen Geldbetrag an. Dieser lehnte jedoch ab und verständigte die Polizei. Daraufhin fuhr der zunächst Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden weiter zu kümmern.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Mann als Unfallverursacher identifiziert werden. Eine Streife traf den Mann im nahen Umfeld an. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 46-Jährigen.

Der 46-Jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell