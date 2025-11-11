PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Donau-Ries

Augsburg (ots)

Lkr. Donau-Ries - Im Zeitraum von Freitag (07.11.2025) bis Sonntag (10.11.2025) wurde durch die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth die Geschwindigkeit an der Bundesstraße 25 bei Harburg in Fahrtrichtung Nördlingen mit einem Enforcement-Trailer, landläufig bezeichnet als "Blitzeranhänger", überwacht.

Dabei stellte die Polizei mehr als 260 Geschwindigkeitsverstöße fest, gut 120 davon im Anzeigenbereich.

Der traurige Höchstwert wurde bei einem Autofahrer aus dem Raum Donauwörth am 07.11.2025 mit einer Geschwindigkeit gemessen. Er war mit über 174 km/h anstatt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h unterwegs. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

Insgesamt müssen 8 Fahrverbote verhängt werden.

In Hinblick auf die zuletzt geschehenen schweren Verkehrsunfälle sowie den Herbstanfang und die 'dunkle Jahreszeit' ruft die Verkehrspolizei dazu auf, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und zudem die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen bzw. der Witterung entsprechend anzupassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

