POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (11.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße (110er Hausnummernbereich).

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi Q5. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand an der vorderen linken Stoßstange ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

