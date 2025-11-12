PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall durch eine zunächst unbekannte E-Scooter-Fahrerin in der Prälat-Bigelmair-Straße.

Gegen 14.50 Uhr fuhr die zunächst unbekannte Frau in Richtung Westen. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte ein Auto. Das Auto parkte am linken Fahrbahnrand. Die Frau stürzte. Nach dem Unfall entfernte sich die zunächst Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen beobachteten den Unfall. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die 40-Jährige als Verursacherin ermittelt werden. Die Beamten trafen die Frau Zuhause an. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die Frau.

Die 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 15:33

    POL Schwaben Nord: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstagmittag (11.11.2025) kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Donaustraße. Eine Bewohnerin verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:31

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (11.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße (110er Hausnummernbereich). Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi Q5. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand an der vorderen linken Stoßstange ein Schaden von rund 2.500 Euro. ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (11.11.2025) fuhr ein 33-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Austraße. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren