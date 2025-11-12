Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall durch eine zunächst unbekannte E-Scooter-Fahrerin in der Prälat-Bigelmair-Straße.

Gegen 14.50 Uhr fuhr die zunächst unbekannte Frau in Richtung Westen. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte ein Auto. Das Auto parkte am linken Fahrbahnrand. Die Frau stürzte. Nach dem Unfall entfernte sich die zunächst Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen beobachteten den Unfall. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die 40-Jährige als Verursacherin ermittelt werden. Die Beamten trafen die Frau Zuhause an. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die Frau.

Die 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell