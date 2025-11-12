PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstagabend (11.11.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Annastraße.

Gegen 22.30 Uhr gingen bislang unbekannte Jugendliche offenbar unvermittelt auf einen 22-Jährigen und seine beiden Begleiter zu und schlugen den 22-Jährigen. Zudem sollen die Unbekannten den 22-Jährigen bedroht haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 22-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

