Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstagabend (11.11.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Annastraße.
Gegen 22.30 Uhr gingen bislang unbekannte Jugendliche offenbar unvermittelt auf einen 22-Jährigen und seine beiden Begleiter zu und schlugen den 22-Jährigen. Zudem sollen die Unbekannten den 22-Jährigen bedroht haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten.
Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Der 22-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
