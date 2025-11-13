PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor "Fake-Nebenjobs"

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor "Fake-Nebenjobs"
  • Bild-Infos
  • Download

Augsburg (ots)

Augsburg - In den vergangenen Wochen kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 33-Jährigen aus dem Raum Augsburg.

Ein bislang unbekannter Täter schrieb den 33-Jährigen auf einem Messenger-Dienst an. Der Unbekannte bot dem Mann einen vermeintlichen Nebenjob an. Der 33-Jährige würde Geld von dem Unbekannten erhalten, wenn er gute Bewertungen bei Hotels hinterlasse.

Um seinen "Lohn" abrufen zu können, müsse er jedoch zunächst einen bestimmten Betrag auf ein Crypto-Konto einzahlen. Seinen "Lohn" erhielt er nie. Daraufhin wurde der 33-Jährige stutzig und meldete den Vorfall der Polizei.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Mit der Präventionskampagne #AHA - Achtung Hirn An - Schütze Dich im Netz des Polizeipräsidiums Schwaben Nord appelliert die Polizei, nicht vorschnell zu handeln und stets sensibel im Internet zu agieren.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

   -	Seien Sie vorsichtig mit Angeboten zu Nebenjobs im Internet. -	
Wer leicht verdientes Geld verspricht, ist selten vertrauenswürdig! -
Wenn Sie aufgefordert werden, ihr persönliches Vermögen für einen 
Nebenjob einzusetzen, ist ein Betrug sehr wahrscheinlich. -	 
Insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder ausländischen 
Bankkonten sollten Sie äußerst skeptisch sein. -	Überprüfen Sie Ihnen
unbekannte Webseiten! -	Achten Sie genau auf die URL (z.B. 
https:www.beispielsaite.de anstatt www.beispielseite.de) der 
aufgerufenen Webseite und prüfen Sie das Impressum! -	Suchen sie auch
auf Suchmaschinen, wie z.B. Google, nach bisherigen Erfahrungen 
anderer Nutzer mit Suchanfragen wie "Beispielseite Erfahrungen" oder 
"Beispielseite Betrug". -	Im Zweifel sollten Sie keine persönlichen 
Daten preisgeben und keine Zahlungen leisten, bevor Sie sich bei der 
Polizei oder einer Beratungsstelle informiert haben! -	Sollten Sie 
selbst Oper einer derartigen Betrugsmasche geworden sein oder den 
Verdacht haben, dass ein Betrugsversuch vorliegt, wenden Sie sich an 
umgehend an die Polizei.

Weiter Informationen zur Kampagne und zu verschiedenen Betrugsmaschen im Internet finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/082906/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 15:42

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Bankmitarbeiter

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am vergangenen Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 54-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass eine Firma mehrfach versucht auf ihrem Konto unrechtmäßige Abbuchungen vorzunehmen. Um ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:41

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstagabend (11.11.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Annastraße. Gegen 22.30 Uhr gingen bislang unbekannte Jugendliche offenbar unvermittelt auf einen 22-Jährigen und seine beiden Begleiter zu und schlugen den 22-Jährigen. Zudem sollen die Unbekannten den 22-Jährigen bedroht haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der 22-Jährige ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Anlagebetrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - In den vergangenen Monaten betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen 49-jährigen Mann aus den Raum Augsburg. Im August lernte der 49-Jährige eine bislang ungekannte Täterin online kennen. Die Unbekannte überredete den 49-Jährigen Geld auf Plattformen zu investieren. Der Mann überwies einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der Mann wollte sein Geld wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren