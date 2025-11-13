PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (12.11.2025), 10.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Breitachweg.

Im oben genannten Zeitraum beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

