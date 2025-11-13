POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Freitagnachmittag (14.11.2025) kann es aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs:

Königsplatz - Fuggerstraße - Grottenau - Ludwigstraße - Karlstraße - Karolinenstraße - Maximilianstraße - Ulrichsplatz - Weite Gasse - Kitzenmarkt - Theodor-Heuss-Platz - Schießgrabenstraße - Schaezlerstraße

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

