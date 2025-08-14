Polizei Essen

POL-E: Essen: Erneuter Einsatz und Erweiterung der mobilen Videobeobachtung in der Innenstadt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Das Präsenzkonzept Safe City hat das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt deutlich erhöht. Um auf aktuelle Entwicklungen bestmöglich reagieren zu können, wird es daher fortlaufend angepasst. Die Polizei Essen setzt seit dem 7. Juli erneut eine mobile Videobeobachtungsanlage ein. Ab heute (14. August) kommt jetzt ein zweiter Standort in der Innenstadt hinzu.

Mit der helleren Jahreszeit steigt das Personenaufkommen in der Innenstadt - und damit auch die Straftaten. Um dem entgegen zu wirken, setzt das Projekt Safe City weiterhin auf eine Kombination aus präventiven und repressiven sowie sichtbaren und verdeckten Maßnahmen. Dazu zählen die Strategische Fahndung, anlassbezogene Kontrollen und technische Mittel wie die mobile Videobeobachtung.

Unsere bisherigen Maßnahmen haben das Sicherheitsgefühl spürbar verbessert, wie zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden im Stadtkern und Nordviertel zeigen. Ziel bleibt daher weiterhin, neue Kriminalitätsentwicklungen frühzeitig zu erkennen und effektiv darauf zu reagieren.

Der Einsatz der mobilen Videobeobachtung hat sich insbesondere am Standort zwischen der Marktkirche und der Rathausgalerie bewährt. Zusätzlich wird nun eine zweite mobile Videobeobachtungsanlage an der Viehofer Straße / Kasteienstraße installiert - ein Bereich mit einem hohen Personenaufkommen und wiederkehrenden Polizeieinsätzen. Beide Anlagen dienen der gezielten Verhütung von Straftaten und der schnellen Koordination von Einsatzkräften - insbesondere zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität und Messer-Delikten.

Gemeinsam reduzieren sie Rückzugsräume der Kriminellen und unterstützen die Polizeipräsenz an zwei Schlüsselpunkten der Innenstadt. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell