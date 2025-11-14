Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: REMINDER: Verkehrsinfo
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am heutigen Freitagnachmittag (14.11.2025) kann es aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs:
Königsplatz - Fuggerstraße - Grottenau - Ludwigstraße - Karlstraße - Karolinenstraße - Maximilianstraße - Ulrichsplatz - Weite Gasse - Kitzenmarkt - Theodor-Heuss-Platz - Schießgrabenstraße - Schaezlerstraße
Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.
