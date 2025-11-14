PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: REMINDER: Verkehrsinfo

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitagnachmittag (14.11.2025) kann es aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs:

Königsplatz - Fuggerstraße - Grottenau - Ludwigstraße - Karlstraße - Karolinenstraße - Maximilianstraße - Ulrichsplatz - Weite Gasse - Kitzenmarkt - Theodor-Heuss-Platz - Schießgrabenstraße - Schaezlerstraße

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

