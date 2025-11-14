PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Kontrollstelle zur Verkehrssicherheit durch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstagabend (11.11.2025) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte und der Verkehrspolizei Augsburg Verkehrskontrollen im Bereich der Riedingerstraße durch.

Im Rahmen dieser Schwerpunktkontrolle zum Thema "Verkehrssicherheit" stoppten die Beamten u.a. fünf Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss sowie zwei Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis. Hier unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten die nötigen Maßnahmen.

Darüber hinaus stellten die Beamten eine Vielzahl an Gurtverstößen fest. Darunter befand sich auch ein nicht angeschnalltes Kleinkind. Neben der entsprechenden Ladungssicherung appelliert die Polizei diesbezüglich an die korrekte Sicherung der Insassen.

Die Einsatzkräfte nutzen diese Gelegenheit auch, um mit den Verkehrsteilnehmern ins Gespräch zu kommen und sie für wichtige Themen im Bereich der Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Wichtige Themen dabei waren u.a.: - Sicherheit durch Sichtbarkeit - Tragen Sie helle und reflektierende Kleidung, um auch bei Dunkelheit gut erkennbar zu sein. Dies gilt insbesondere auch für Fußgänger und Radfahrer. - Sicher unterwegs im Auto und auf dem Fahrrad - Neben der richtigen Sicherung im Auto, ist es auch wichtig als Radfahrer entsprechend unterwegs zu sein. Ein Helm kann vor schweren Verletzungen schützen. Denken Sie daher auch immer daran, einen Fahrradhelm zu tragen - auch auf kurzen Strecken. - Aufmerksamkeit rettet Leben - Fahren Sie vorausschauend und bleiben Sie aufmerksam. Jeder Blick auf das Handy stellt eine Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer dar.

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links: - https://www.facebook.com/polizeiSWN/videos/ablenkung-im-stra%C3%9Fenverkehr-teil1/401645769262230/ - https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html - https://www.polizei.bayern.de/verkehr/005339/index.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

