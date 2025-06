POL-PILAN: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Bann, Hauptstraße (ots) - Am 24. Juni, gegen 22 Uhr, befuhr ein Kradfahrer die Hauptstraße in Bann in Richtung Queidersbach. Ein Pkw-Führer befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Goethestraße in Richtung Hauptstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Kradfahrers und es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer mehrere Prellungen. Glücklicherweise trug er geeignete ...

