Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Telefonbetrug und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Augsburg - Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) erkannte eine Bankmitarbeiterin einen Betrug durch falsche Polizeibeamte. Ein Schaden entstand deshalb nicht.

Im Laufe des gestrigen Tages riefen Telefonbetrüger einen Mann an und gaben sich als Polizeibeamte der Kriminalpolizei aus. Hierbei forderten die Betrüger Bargeld von dem Mann, welches er bei der Bank abheben sollte und das anschließend überprüft werden würde. Es wurde der Eindruck erweckt, dass aktuell viel Falschgeld im Umlauf sei. Im Verlauf des Tages riefen die Betrüger mehrmals bei dem Mann an und gaben sich dabei u.a. auch als Jurist aus, um den geschilderten Sachverhalt glaubhaft zu machen.

Eine Bankmitarbeiterin bemerkte schließlich den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Durch dieses aufmerksame und schnelle Handeln entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell