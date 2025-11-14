PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

Augsburg (ots)

Kühbach / B 300 / FR Dasing - Am Donnerstag (13.11.2025) kontrollierten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Augsburg an der B300 bei Kühbach den gewerblichen Güterverkehr.

Das Hauptaugenmerk lag hierbei insbesondere auf Lastkraftwagen. Einsatzkräfte unterzogen diese dabei einer ganzheitlichen Kontrolle. Neben der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers, kontrollierten die Beamten auch die Lenk- und Ruhezeiten, die gefahrene Geschwindigkeit, den technischen Zustand von Fahrzeug und Anhänger sowie die mitgeführte Ladung.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte rund 30 Fahrzeuge. Bei 14 Kontrollen stellten die Beamten Verstöße fest. Neben technischen Beanstandungen und Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz, ahndeten die Beamten auch Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein Sattelzug fiel hierbei besonders auf. Dieser war bei erlaubten 60 km/h mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 91 km/h auf der B300 unterwegs.

Die Polizeibeamten erhoben im Rahmen der Kontrolle Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 8.500 Euro. Bei zwei Fahrzeugen unterbanden die Einsatzkräfte die Weiterfahrt.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

