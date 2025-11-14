PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Bankmitarbeiter

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus.

Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass eine Firma mehrfach versucht auf ihrem Konto unrechtmäßige Abbuchungen vorzunehmen. Um dem entgegenzuwirken, müsse die Frau ihm den PIN nennen. Dies tat die Frau. Noch während diesem Telefonat klingelte dann ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an der Haustür und holte die Karte der Frau ab.

Nach aktuellem Kenntnisstand entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach der Überweisung wurde die Frau stutzig und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder 
     Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine 
     Informationen preis.
   - Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die 
     Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine 
     Gegensprechanlage.
   - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen 
     nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
   - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen 
     umgehend den Polizeinotruf 110.
   - Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuer
     betrug
   - https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

