Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (14.11.2025) entwendete eine 55-Jährige mehrere Waren aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße. Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie einen Teil der Waren bezahlte und anschließend das Geschäft verließ. Daraufhin stoppte der Mitarbeiter die Frau und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete die Frau Waren in einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Beamten veranlassten daraufhin eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 55-Jährige. Die 55-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

