Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Samstag (15.11.2025) war eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs. Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Hierbei zeigte sie drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 22-Jährige. Die 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell