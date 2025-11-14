PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizist nutzt wegen aufgebrachter Frau seine Bodycam

Neubrandenburg (ots)

Gestern Abend begann gegen 19.25 Uhr ein Polizeieinsatz, bei dem eine 29-jährige Frau im Ponyweg in Neubrandenburg so massiv ihren Unmut gegen die Polizei zeigte, dass ein Polizist sicherheitshalber seine Bodycam anschaltete.

Die Frau hatte zuvor mit einem Bekannten Streit, der rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stand sie schon sehr aufgebracht auf der Straße. Jegliche Ansprachen oder Maßnahmen der Polizisten lehnte sie vehement schreiend und um sich schlagend ab. Sie versuchte zudem immer wieder, auf einen der beiden Beamten loszugehen und schlug und trat nach ihm. Der Polizist wurde zwar getroffen, konnte aber weiter im Dienst bleiben.

Für notwendige weitere Maßnahmen vor Ort holten die Beamten Unterstützung durch weibliche Kollegen dazu. Da die Frau weiter sehr aggressiv blieb, wurde sie ins Gewahrsam gebracht, um weitere Gewaltausbrüche in der Nacht zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

