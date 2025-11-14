PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach LKW-Brand gesucht

Jürgenstorf (ots)

Heute Morgen gegen 03.00 Uhr hat ein LKW in Jürgenstorf (Revierbereich Malchin) gebrannt. Er war auf einem Sandparkplatz in der Straße "Hofweg" abgestellt. Als die Polizei vor Ort ankam, brannte die Zugmaschine komplett, der Sattelauflieger hatte ebenfalls bereits Feuer gefangen.

Die Polizei hat wegen des Verdachts einer möglichen Brandstiftung eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen 18.00 Uhr und dem Zeitpunkt des Brandausbruchs. Ermittler des Kriminaldauerdienstes waren heute zur Spurensicherung am Tatort. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung etwa 50.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen am Tatort gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Malchin unter 03994 / 231 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:31

    POL-NB: Bekannter Dieb hält Polizisten wieder auf Trab und geht nun in Haft

    Neubrandenburg (ots) - Zunächst hat ein 18-jähriger Somalier die Polizei gestern erneut mehrere Stunden auf Trab gehalten. (siehe dazu auch die PM dazu von Mittwoch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6156632) Vormittags gegen 10.00 Uhr begann seine Diebes-Tour in Kleidungsgeschäften und Drogerien rund um den Marktplatz. Dabei wurde er zunächst ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:33

    POL-NB: Mehrere Verletzte bei Unfällen in Rechlin und Silz

    Rechlin/Silz (ots) - Auf der B 198 im Bereich Rechlin hat es heute Morgen gegen 07.40 Uhr einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass eine Frau mit ihrem PKW von der Bundesstraße abbiegen wollte. Ein 74-Jähriger, der ebenfalls auf ihrer Spur fuhr, sah das scheinbar zu spät. Er versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern und wich aus. Beim Ausweichen kam er auf die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:16

    POL-NB: Verlorener Geldumschlag im Pasewalker Supermarkt an glückliche Besitzerin übergeben

    Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald) (ots) - Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) berichtete die Polizei bereits über einen im Pasewalker Supermarkt aufgefundenen Umschlag mit Bargeld. Da zunächst unklar war, wem der Umschlag gehörte, wurde ein Zeugenaufruf veröffentlicht, um die rechtmäßige Besitzerin oder den Besitzer zu ermitteln. Dieser Zeugenaufruf zeigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren