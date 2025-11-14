PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verlorener Geldumschlag im Pasewalker Supermarkt an glückliche Besitzerin übergeben

Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald) (ots)

Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) berichtete die Polizei bereits über einen im Pasewalker Supermarkt aufgefundenen Umschlag mit Bargeld. Da zunächst unklar war, wem der Umschlag gehörte, wurde ein Zeugenaufruf veröffentlicht, um die rechtmäßige Besitzerin oder den Besitzer zu ermitteln.

Dieser Zeugenaufruf zeigte bereits am Folgetag Wirkung: Eine Frau aus Pasewalk meldete sich bei der Polizei und konnte glaubhaft nachweisen, dass es sich bei dem aufgefundenen Geld um ihren Verlust handelte. Sie zeigte sich überaus erleichtert, nachdem ihr der Umschlag wieder ausgehändigt werden konnte.

Die Frau schilderte der Polizei zudem den besonderen Hintergrund des Vorfalls: Das Geld war nicht für sie selbst bestimmt, sondern sollte im Auftrag einer Freundin für Waren bzw. eine Leistung bei einem Floristen im Rahmen einer Veranstaltung bezahlt werden. Aus Sorge hatte sie ihrer Freundin gegenüber nicht erwähnt, dass sie den Betrag verloren hatte, sondern diesen zunächst aus eigener Tasche ersetzt. Umso größer war ihre Freude, das Geld nun wiederzuerhalten.

Ein ausdrücklicher Dank gilt der Finderin aus Pasewalk, die den Umschlag ohne zu zögern abgegeben hatte. Ihr ehrliches und vorbildliches Verhalten ermöglichte erst diesen glücklichen Ausgang.

Die Polizeiinspektion Anklam bedankt sich herzlich für dieses beispielhafte Handeln und freut sich über die positive Resonanz dieses Ereignisses.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:31

    POL-NB: Betrunkener Radfahrer sorgt für doppelte Alarmierung

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Donnerstag, dem 13. November, wurde die Polizei gegen 19:40 Uhr in die Stralsunder Friedrich-Engels-Straße gerufen. Ein Radfahrer soll gestürzt sein und sich verletzt haben. Vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst verließ der Radfahrer den Unfallort. Etwa 30 Minuten später meldete sich ein 32-jähriger Deutscher selbst über den Notruf und gab an, dass er vom Fahrrad gestoßen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:32

    POL-NB: Verkehrsgefährdende Fahrweise - Unfallverursacher festgestellt

    Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen) (ots) - Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) gegen 19:00 Uhr, erhielt das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten den Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers, der auf der Landesstraße 191 zwischen Ribnitz und Dänschenburg ein verkehrsgefährdend fahrendes Fahrzeug bemerkte. Der PKW der Marke Mercedes-Benz war nach Zeugenaussage zuvor ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:32

    POL-NB: Radfahrerin schwerverletzt, Unfallbeteiligte flüchtig - Polizei sucht Zeugen

    Greifswald (ots) - Wie der Polizei heute bekannt wurde, ereignete sich am gestrigen Donnerstag, 14. November 2025, gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lomonossowallee in Greifswald. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 90-jährige Deutsche den Fahrradübergang in der Lomonossowallee, Ecke Karl-Liebknecht-Ring. Hierbei sei es zum Zusammenstoß mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren