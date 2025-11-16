POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Stadtbergen - Am Freitag (14.11.2025) war in 39-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Polkstraße unterwegs. Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 39-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen. Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

