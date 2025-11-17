Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 22.00 Uhr bis Sonntag (16.11.2025), 11.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in einer Kleingartenanlage in der Stätzlinger Straße.

Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten - In der Zeit von Donnerstag (13.11.2025), 23.00 Uhr, bis Freitag (14.11.2025), 08.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte und einem Juwelier in der Landsberger Straße.

Der oder die Unbekannten entwendeten dort u.a. Schmuck und Bargeld. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell