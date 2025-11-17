Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf bislang unbekannten Tätern und einem 24-Jährigen sowie einem 25-Jährigen am Königsplatz. Gegen 00.45 Uhr bespuckte einer der unbekannten Täter den 24-Jährigen offenbar und schlug ihn nach derzeitigen Erkenntnissen. Der 25-Jährige versuchte dazwischen zu gehen. Dabei schlugen die Unbekannten den 25-Jährigen ebenfalls, sodass dieser zu Boden fiel. Die Täter flüchteten bei Eintreffen der Einsatzkräfte. Der 24-Jährige wurde leicht und der 25-Jährige schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Der 24-Jährige sowie der 25-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (15.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Tätern und einem 18-Jährigen am Bleigäßchen.

Gegen 01.30 Uhr schlugen die drei unbekannten Täter den 18-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Unbekannter 1: Männlich, 200 cm groß, glattrasiert, Boxerschnitt, ovale, breite Kopfform, serbischer Akzent, osteuropäisches Aussehen Unbekannter 2: Männlich, 180 cm groß, schlank, glattrasiert, Glatze, ca. 60-80 kg schwer, südländisches Aussehen Unbekannter 3: Männlich, 180 cm groß, schlank, glattrasiert, südländisches Aussehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

