PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Fußgänger und 46-jährigen Autofahrerin in der Badstraße. Der 14-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß leicht.

Gegen 15.00 Uhr war die 46-Jährige in der Badstraße unterwegs. Zeitgleich überquerte der 14-Jährige die Straße im Bereich der Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 14-jährigen Fußgänger und der Autofahrerin.

Der 14-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 46-Jährige sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 14-Jährigen.

Die 46-Jährige sowie der 14-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 15:14

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) war ein 29-Jähriger mit seinem Auto unter Drogeneinfluss in der Sebastianstraße unterwegs. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 29-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) beschädigte ein 19-jähriger Autofahrer mehrere geparkte Autos bei einem Verkehrsunfall am Klinkerberg. Gegen 18.00 Uhr kam der 19-Jährige mit seinem Mercedes in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit fünf geparkten Autos. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf bislang unbekannten Tätern und einem 24-Jährigen sowie einem 25-Jährigen am Königsplatz. Gegen 00.45 Uhr bespuckte einer der unbekannten Täter den 24-Jährigen offenbar und schlug ihn nach derzeitigen Erkenntnissen. Der 25-Jährige versuchte dazwischen zu gehen. Dabei schlugen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren