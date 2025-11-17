POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Fußgänger und 46-jährigen Autofahrerin in der Badstraße. Der 14-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß leicht.
Gegen 15.00 Uhr war die 46-Jährige in der Badstraße unterwegs. Zeitgleich überquerte der 14-Jährige die Straße im Bereich der Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 14-jährigen Fußgänger und der Autofahrerin.
Der 14-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 46-Jährige sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 14-Jährigen.
Die 46-Jährige sowie der 14-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
