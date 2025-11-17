Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Autos in einem Parkhaus

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Sonntag (16.11.2025) kam es in einem Parkhaus in der Imhofstraße zu einem Brand in einem Auto. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt, wodurch er vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell