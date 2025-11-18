PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach rechtsradikalen Parolen

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 324 vom 12.10.2025 der Polizeiinspektion Aichach berichteten wir Folgendes:

Aichach - In der Nacht von Samstag (11.10.2025) auf Sonntag (12.10.2025) gingen bei der Polizei in Aichach Meldungen über eine Personengruppe ein, welche aus dem Fahrzeug rechtsradikale und volksverhetzende Parolen riefen.

Die Insassen dreier Pkw fuhren durch das Stadtgebiet Aichach und riefen durch die geöffneten Fenster mittels Megaphons nationalsozialistische Parolen. Eine sofortig durchgeführte Fahndung nach den Fahrzeugen verlief ohne Erfolg. Eine Anzeige wurde erstellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach (Tel.: 08251/8989-11) zu melden.

Ab hier neu:

Aufgrund eines Zeugenaufrufs meldete sich ein Zeuge bei der PI Aichach, welcher sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Stadtgebiet Aichach aufhielt und den Vorfall beobachten konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei so insgesamt drei Tatverdächtige.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen. Alle Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:08

    POL Schwaben Nord: Brand eines Autos in einem Parkhaus

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Sonntag (16.11.2025) kam es in einem Parkhaus in der Imhofstraße zu einem Brand in einem Auto. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt, wodurch er vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Sonntag (16.11.2025) fuhr ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer in der Gögginger Straße gegen ein Verkehrszeichen. Der 43-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Gegen 17.00 Uhr stieß der 43-Jährige alleinbeteiligt gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich am Kopf. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Fußgänger und 46-jährigen Autofahrerin in der Badstraße. Der 14-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß leicht. Gegen 15.00 Uhr war die 46-Jährige in der Badstraße unterwegs. Zeitgleich überquerte der 14-Jährige die Straße im Bereich der Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren