POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach rechtsradikalen Parolen

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 324 vom 12.10.2025 der Polizeiinspektion Aichach berichteten wir Folgendes:

Aichach - In der Nacht von Samstag (11.10.2025) auf Sonntag (12.10.2025) gingen bei der Polizei in Aichach Meldungen über eine Personengruppe ein, welche aus dem Fahrzeug rechtsradikale und volksverhetzende Parolen riefen.

Die Insassen dreier Pkw fuhren durch das Stadtgebiet Aichach und riefen durch die geöffneten Fenster mittels Megaphons nationalsozialistische Parolen. Eine sofortig durchgeführte Fahndung nach den Fahrzeugen verlief ohne Erfolg. Eine Anzeige wurde erstellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach (Tel.: 08251/8989-11) zu melden.

Ab hier neu:

Aufgrund eines Zeugenaufrufs meldete sich ein Zeuge bei der PI Aichach, welcher sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Stadtgebiet Aichach aufhielt und den Vorfall beobachten konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei so insgesamt drei Tatverdächtige.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen. Alle Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

