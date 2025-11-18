PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr in der Augsburger Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Zwischen dem 14.11.2025 und 16.11.2025 führte die Verkehrspolizei Augsburg mehrere Kontrollstellen im Innenstadtbereich durch.

Hierbei stoppten die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Hier verliefen die Drogenschnelltests positiv, sodass die Einsatzkräfte Blutentnahmen veranlassten und die Weiterfahrt unterbanden.

Darüber hinaus stoppten die Beamten auch zwei Autofahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Der Atemalkoholtest ergab hier jeweils einen Wert zwischen 0,6 und einem Promille. Auch hier veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt hier nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

