Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (17.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuburger Straße.

Gegen 19.00 Uhr versuchte ein 61-jähriger Mann mit seinem Mazda aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der dort geparkt war.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mazda-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 61-Jährigen.

Der 61-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell