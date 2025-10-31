PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter
Münster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Freitag (31. Oktober) einen gesuchten Straftäter verhaftet.

In einer Kontrolle im Hauptbahnhof Münster stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den 39-Jährigen mit Haftbefehl suchte. In einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung hatte das Amtsgericht Tiergarten den Bulgaren Ende 2023 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Weil er die Haftstrafe nicht angetreten hatte und untergetaucht war, wurde Haftbefehl erlassen.

Der Gesuchte wurde verhaftet und noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

