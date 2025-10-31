Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter
Münster (ots)
Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Freitag (31. Oktober) einen gesuchten Straftäter verhaftet.
In einer Kontrolle im Hauptbahnhof Münster stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den 39-Jährigen mit Haftbefehl suchte. In einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung hatte das Amtsgericht Tiergarten den Bulgaren Ende 2023 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Weil er die Haftstrafe nicht angetreten hatte und untergetaucht war, wurde Haftbefehl erlassen.
Der Gesuchte wurde verhaftet und noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Bahnhofstr. 1
48143 Münster
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell