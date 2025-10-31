Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bittet um Hinweise nach Körperverletzungsdelikt im Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am frühen Morgen des 27. September 2025, gegen 05:55 Uhr, kam es im Kölner Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung auf dem Treppenaufgang zu Bahnsteig 7. Ein mittlerweile identifizierter Beschuldigter soll einen bislang unbekannten Geschädigten mehrfach geschubst und diesen verbal aggressiv angegangen haben. Der Geschädigte führte zum Tatzeitpunkt ein großes Schild mit sich, welches üblich bei Demonstrationen ist.

Drei bislang unbekannte Zeugen griffen ein und hielten den Beschuldigten fest. Der Geschädigte entfernte sich daraufhin in Richtung Bahnsteig. Der Beschuldigte konnte sich aus dem Griff der Zeugen lösen und ebenfalls über den Bahnsteig in unbekannte Richtung fliehen.

Nach erfolgter Videoauswertung konnte der polizeibekannte Beschuldigte jedoch eindeutig identifiziert werden.

Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem Vorfall, dem Geschädigten oder den drei Zeugen machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell