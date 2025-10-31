Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Fahrradreifen in der Hand - Bundespolizei überwältigt Randalierer am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 30. Oktober 2025 - Ein außergewöhnlicher Polizeieinsatz sorgte am frühen Donnerstagmorgen für Aufsehen am Flughafen Köln/Bonn. Gegen 08:00 Uhr meldete die Leitstelle eine randalierende Person auf Gleis 4 am Bahnhof des Flughafens.

Beim Eintreffen der Streife trafen die Bundespolizisten auf einen 42-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der mit einem durchgeschnittenen Fahrradreifen in der Hand randalierte. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle schlug der Mann mit dem Reifen um sich und traf dabei eine eingesetzte Beamtin.

Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Auf dem Weg dorthin trat er nach der Beamtin, blieb jedoch weiterhin unter Kontrolle der Einsatzkräfte. Die Polizistin wurde nicht verletzt und blieb dienstfähig.

Während der weiteren Maßnahmen kam es erneut zu Widerstandshandlungen: Der Mann schlug gegen die Seitenscheibe eines Einsatzfahrzeugs und musste schließlich unter Einsatz von Handfesseln fixiert werden. Die Person wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten dem Gewahrsamsdienst der Polizei Köln zugeführt.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann mehrfach polizeibekannt war - unter anderem wegen Diebstahls, Bedrohung und Hausfriedensbruchs.

Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung dauern an.

