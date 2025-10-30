Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei weist nächtlichem Ruhestörer Graffiti nach

Düsseldorf (ots)

Donnerstagnacht (30. Oktober 2025) konnte die Bundespolizei einem 35-jährigen Mann nach einer Videoauswertung das Anbringen eines Graffitis am Düsseldorfer Hauptbahnhof nachweisen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Gegen 03.20 Uhr wurden die Beamten auf den 35-jährigen Deutschen aufmerksam, der in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt war.

Da sich der Mann gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, wurde er auf das Bundespolizeirevier Düsseldorf begleitet. Noch während der Zuführung stellten die Beamten ein frisches Graffiti am Bahnhofsgebäude fest. Nach einer durchgeführten Videoauswertung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen tatsächlich um den soeben zugeführten 35-Jährigen handelte.

Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde zudem eine Sprühdose aufgefunden und sichergestellt.

Durch einen Abgleich von Fingerabdrücken mit dem polizeilichen Fahndungssystem konnte die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt werden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige mit einem Platzverweis aus der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell