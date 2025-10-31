Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg
Kleve - Kranenburg (ots)
Am Donnerstagabend, 30. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg einen 20-jährigen Syrer als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Linienbusses. Die Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3480 Euro bezahlen oder eine 29-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Syrer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle brachte die Bundespolizei ihn zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve, da er den erforderlichen Geldbetrag nicht bezahlen konnte.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn
Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell