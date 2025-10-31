Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Donnerstagabend, 30. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg einen 20-jährigen Syrer als Fahrgast eines grenzüberschreitenden Linienbusses. Die Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3480 Euro bezahlen oder eine 29-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Syrer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle brachte die Bundespolizei ihn zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve, da er den erforderlichen Geldbetrag nicht bezahlen konnte.

