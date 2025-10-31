Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau stört erst Kontrolle und greift dann an - Bundespolizei in Essen gefordert

Essen (ots)

Am 30. Oktober störte eine Polin wiederholt die Maßnahmen der Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof. Sie kam einem Platzverweis nicht nach und griff die Beamten später an.

Gegen 17:30 Uhr sprachen die Polizisten der 31-Jährigen einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof aus, da sie eine polizeiliche Maßnahme störte, obwohl sie mehrfach aufgefordert worden war, dies zu unterlassen. Da sie sich weiterhin unkooperativ zeigte, griffen die Polizisten ihre Arme, um sie aus dem Bahnhof zu führen. Dabei ließ sie sich zu Boden fallen und trat einem Beamten gegen das Bein. Anschließend leistete sie während der gesamten Maßnahme massiven Widerstand und versuchte mehrfach, die Einsatzkräfte anzugreifen. Als die Essenerin zudem anfing zu spucken, musste ihr eine Spuckhaube aufgesetzt werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Polizisten die Polin in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell