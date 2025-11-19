PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren. Gegen 21:00 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Wertachbrücke zwischen der Schießstättenstraße und der Lutzstraße unterwegs. Als er an drei Jugendlichen vorbeifuhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit. Im Laufe dessen wurde der 17-Jährige von einem Jugendlichen aus der Gruppe am Kopf verletzt. Anschließend flüchtete die Dreiergruppe. Die Polizei stellte im Rahmen der Fahndung die Täter fest. Hierbei leistete ein 17-Jähriger Widerstand, indem er nach einem Polizeibeamten schlug. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass die Tätergruppe auch für eine Sachbeschädigung in einem naheliegenden Lokal verantwortlich ist. Die Polizei nahm die Täter im Anschluss mit auf die Polizeiinspektion. Der 16-Jährige Verdächtige besitzt die deutsche und amerikanische Staatsangehörigkeit. Der 17-jährige Verdächtige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 14-jährige Verdächtige besitzt die deutsche und italienische Staatsangehörigkeit. Der 17-jährige Verletzte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

