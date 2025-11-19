PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (19.11.2025) versuchten ein 16-Jähriger und ein 24-Jähriger unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss mit einem E-Scooter zu fahren. Gegen 00:40 Uhr versuchte der 16-Jährige am Königsplatz einen E-Scooter zu aktiveren. Die Polizei kontrollierte ihn hierbei und stellte drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrtbeginn wurde daraufhin unterbunden. Gegen 01:10 Uhr versuchte ein 24-Jähriger, ebenfalls am Königsplatz, mit einem E-Scooter wegzufahren. Die Polizei stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest und unterband daraufhin die Weiterfahrt. Der 16-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit. Der 24-Jährige hat die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
