Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (19.11.2025) versuchten ein 16-Jähriger und ein 24-Jähriger unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss mit einem E-Scooter zu fahren. Gegen 00:40 Uhr versuchte der 16-Jährige am Königsplatz einen E-Scooter zu aktiveren. Die Polizei kontrollierte ihn hierbei und stellte drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrtbeginn wurde daraufhin unterbunden. Gegen 01:10 Uhr versuchte ein 24-Jähriger, ebenfalls am Königsplatz, mit einem E-Scooter wegzufahren. Die Polizei stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest und unterband daraufhin die Weiterfahrt. Der 16-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit. Der 24-Jährige hat die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell