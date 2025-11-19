Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer nach Verkehrsunfall fest

Augsburg (ots)

Augsburg / B 17 / FR Süden - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 17 (Höhe Messe). Der betrunkene Unfallverursacher wurde durch die Polizei festgenommen. Gegen 18.50 Uhr entwendete ein 33-Jähriger einen Pkw und fuhr mit diesem auf der B 17. Der Mann kam kurz darauf alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig von der Unfallstelle in Richtung Bergiusstraße. Hier konnte der Flüchtige wenig später durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Ein bei dem 33-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Vollsperrung der B 17 konnte nach circa einer Stunde wieder aufgehoben werden. Der Schaden am entwendeten Fahrzeug wird auf 20.000 Euro geschätzt. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Mann hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

