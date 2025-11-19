PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer nach Verkehrsunfall fest

Augsburg (ots)

Augsburg / B 17 / FR Süden - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 17 (Höhe Messe). Der betrunkene Unfallverursacher wurde durch die Polizei festgenommen. Gegen 18.50 Uhr entwendete ein 33-Jähriger einen Pkw und fuhr mit diesem auf der B 17. Der Mann kam kurz darauf alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig von der Unfallstelle in Richtung Bergiusstraße. Hier konnte der Flüchtige wenig später durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Ein bei dem 33-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Vollsperrung der B 17 konnte nach circa einer Stunde wieder aufgehoben werden. Der Schaden am entwendeten Fahrzeug wird auf 20.000 Euro geschätzt. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Mann hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 17:09

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr in der Augsburger Innenstadt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Zwischen dem 14.11.2025 und 16.11.2025 führte die Verkehrspolizei mehrere Kontrollstellen im Innenstadtbereich durch. Hierbei stoppten die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Hier verliefen die Drogenschnelltests positiv, sodass die Einsatzkräfte Blutentnahmen veranlassten und die Weiterfahrt ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 17:09

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    Augsburg (ots) - Spickel - Am Dienstag (18.11.2025) war ein 54-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Friedberger Straße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 54-Jährigen, da er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 17:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Microsoft Mitarbeiter

    Augsburg (ots) - Unbekannt - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Mannes durch einen falschen Microsoft Mitarbeiter. Der Unbekannte teilte dem Mann mit, dass sein Computer von einem Virus befallen wurde. Um dem entgegenzuwirken, müsse der Mann eine App installieren. Dies tat der Mann. Im Anschluss fuhr der Mann seinen Computer herunter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren