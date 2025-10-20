PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vermisstes 13-jähriges Kind

Saarbrücken-Burbach (ots)

Seit den Abendstunden des 17.10.2025 wird die 13-jährige Zoe aus Saarbrücken vermisst. Sie hat die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Derzeit gibt es Hinweise, dass sie sich im Bereich Hessen aufhalten könnte.

Zoe ist dem äußeren Erscheinungsbild 14-16 Jahre alt, ca. 165cm groß, schlanke Statur, schwarze, lange, glatte Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen erbittet die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

