PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 21-Jähriger verursacht unter Einfluss von Betäubungsmitteln einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag um 12:45 Uhr kam es in der Straße Lange Wende/ Dicke Hecke zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr mit seinem Auto die Lange Wende und bog von dort aus in die Straße Dicke Hecke ab. Dort musste ein unbeteiligter Lkw rangieren. Der 21-Jährige setzte daher mit seinem Auto zurück und touchierte ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Arnsberger hinterließ einen Zettel mit seiner Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug. Die eingesetzten Polizisten kontaktierten den jungen Mann. Er kam daraufhin zur Unfallstelle zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Arnsberger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, als er den Verkehrsunfall verursachte. Die Polizisten brachten den 21-Jährigen anschließend zur Polizeiwache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den jungen Mann aus Arnsberg wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Grundsätzlich gilt folgendes:

Das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist gefährlich und verantwortungslos. Die Wahrnehmungen des Fahrzeugführers werden beeinträchtigt, die Reaktionszeiten verlangsamt und das Urteilsvermögen eingeschränkt. Alle diese Umstände erhöhen das Unfallrisiko enorm, weshalb die Polizei solche Verstöße konsequent ahndet. Wer einen Verkehrsunfall verursacht und lediglich einen Zettel mit möglichen Kontaktdaten am beschädigten Fahrzeug hinterlässt, begeht eine Unfallflucht. Das Gesetz ist eindeutig. Jeder Fahrer, der in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, die Verpflichtung hat, dem anderen Unfallbeteiligten durch seine persönliche Anwesenheit die Feststellungen seiner Personalien sowie die Angabe, dass man an dem Verkehrsunfall beteiligt war, zu ermöglichen. Ein Zettel garantiert keine vollständige Identifizierung und ist demnach genauso strafbar, wie alle anderen Fälle von Unfallflucht. Denn: Unfallflucht ist unfair!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 07:57

    POL-HSK: Autofahrer in Altenbüren mit Betäubungsmitteln und verbotenem Messer aufgefallen

    Brilon (ots) - Am 09.12.2025 um 13:20 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Brilon ein Auto auf, dessen Kfz-Kennzeichen nur noch schlecht lesbar war. Das Auto wurde in Altenbüren angehalten und kontrolliert. Dabei fiel den Beamten unmittelbar ein Butterflymesser auf, das in der Mittelkonsole lag. An dem Messer waren weiße Anhaftungen erkennbar. Im Fahrzeug des ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:56

    POL-HSK: Kleinkraftrad am Bahnhof Hüsten entwendet

    Arnsberg (ots) - Am 09.12.2025 zwischen 05:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein Roller entwendet, der auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof Hüsten geparkt war. An dem Kleinkraftrad der Marke Peugeot war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Am Fahrzeugheck hing ein schwarzer Helm. Weil das Lenkradschloss defekt war, konnte man den Roller einfach wegschieben. Später am Abend, um 18:20 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:32

    POL-HSK: Einbrüche in Brilon

    Brilon (ots) - Versuchter Einbruch in ein Bistro Im Zeitraum vom 06.12.2025 um 15:30 Uhr bis zum 08.12.2025 um 10:00 Uhr kam es an einem Bistro in der Keffelker Straße in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung. Einbruch in ein Blumengeschäft Am frühen Morgen des 08.12.2025 kam es im Zeitraum von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren