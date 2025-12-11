PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, um 20:00 Uhr, kam es in der Straße Am Wiedenberg in Arnsberg-Neheim zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über ein Fenster Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Daraufhin löste die hauseigene Alarmanlage aus. Der oder die Täter scheiterten bei dem Einbruchsversuch und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

